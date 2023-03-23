Мощный взрыв произошел на химзаводе в США

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Известно об одном пострадавшем.

Фото, видео: REUTERS / ABC AFFILIATE KTRK; 5-tv.ru

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Очередная техногенная катастрофа в США. В штате Техас произошел взрыв на химическом заводе. После мощного хлопка на предприятии по производству фенола небо заволокло черными тучами ядовитого дыма. Пламя мгновенно перекинулось на цистерны с горючим.

Ущерб для жителей и экологии сейчас устанавливается. Сгоревший завод считается крупнейшим в мире производителем токсичных химикатов — фенола и ацетона. Сообщается об одном пострадавшем.

Техногенные катастрофы в США в этом году происходят чуть ли не каждую неделю. Так, аварию железнодорожного состава с химикатами в Огайо уже назвали «американским Чернобылем».

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