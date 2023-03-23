Чехия исчерпала возможности в поставке Украине военной техники и оружия

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Чешский президент посоветовал украинской стороне учитывать то, что со временем поддержка западных стран будет уменьшаться.

Фото, видео: Michal Kamaryt / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент Чехии Петр Павел признал, что его страна исчерпала свои возможности поддерживать Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

По словам Павела, Прага уже помогла Киеву, чем могла. Еще остались кое-какие возможности предоставить системы ПВО. Но с поставками боеприпасов уже возникают сложности: в Чехии просто не хватает рабочих, чтобы производить новые снаряды. Политик также предположил, что власти США скоро сосредоточатся на своих президентских выборах, а значит, будут уделять Украине все меньше внимания. По мнению чешского президента, накачка ВСУ оружием постепенно сойдет на нет.

«Мы должны принять во внимание усталость от военных действий и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться. Если поддержка США уменьшится, помощь ряда европейских стран тоже. Украина должна это учитывать», — заявил Петр Павел.

Президент Чехии подчеркнул, что этот год является решающим в ходе военного конфликта. По его словам, в 2024-м украинская армия, вероятно, уже не сможет вести активные боевые действия.

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