Джиган отреагировал на избиение дочери в школе: «Разве это норма?»

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Рита Миронова
Рита Миронова 59

Рэпер Джиган отреагировал на избиение дочери одноклассником

Джиган отреагировал на избиение дочери в школе: «Разве это норма?»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Мальчик ударил 11-летнюю Ариэлу «просто так». Собирается ли звездный папа разбираться с обидчиком и его родителями?

Рэпер Джиган отреагировал на скандал с избиением его старшей дочери в школе. В беседе с изданием Super музыкант прокомментировал инцидент и высказал свое мнение по поводу подобных ситуаций.

«Мальчик ударил просто так. Не сильно. Но неприятно. Мало ли что там пишут. Разве мальчик вообще может бить девочку? Разве это норма? Я считаю, что нет», — заявил Джиган.

Обидчик, по словам рэпера, уже извинился перед его дочерью. Принесла извинения и школа, которая допустила конфликт между детьми.

«Надеюсь, родители мальчика уже приняли меры», — добавил Джиган.

Его супруга Оксана Самойлова отреагировала на произошедшее более эмоционально. Рассказывая об этом в своем микроблоге, многодетная мать не смогла сдержать слез. Она сразу же поговорила с учителями и сообщила, что инцидент исчерпан, однако осадок остался.

«Вроде, физически все действия сделаны для урегулирования конфликта и все окей, но осадочек остался конкретный», — призналась блогерша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова снова попала в больницу.

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