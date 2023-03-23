Джиган отреагировал на избиение дочери в школе: «Разве это норма?»
Рэпер Джиган отреагировал на избиение дочери одноклассником
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Мальчик ударил 11-летнюю Ариэлу «просто так». Собирается ли звездный папа разбираться с обидчиком и его родителями?
Рэпер Джиган отреагировал на скандал с избиением его старшей дочери в школе. В беседе с изданием Super музыкант прокомментировал инцидент и высказал свое мнение по поводу подобных ситуаций.
«Мальчик ударил просто так. Не сильно. Но неприятно. Мало ли что там пишут. Разве мальчик вообще может бить девочку? Разве это норма? Я считаю, что нет», — заявил Джиган.
Обидчик, по словам рэпера, уже извинился перед его дочерью. Принесла извинения и школа, которая допустила конфликт между детьми.
«Надеюсь, родители мальчика уже приняли меры», — добавил Джиган.
Его супруга Оксана Самойлова отреагировала на произошедшее более эмоционально. Рассказывая об этом в своем микроблоге, многодетная мать не смогла сдержать слез. Она сразу же поговорила с учителями и сообщила, что инцидент исчерпан, однако осадок остался.
«Вроде, физически все действия сделаны для урегулирования конфликта и все окей, но осадочек остался конкретный», — призналась блогерша.
Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова снова попала в больницу.
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