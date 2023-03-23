Иран назвал Россию крупнейшим инвестором за текущий финансовый год

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 14

Министр экономики Ирана назвал РФ крупнейшим инвестором за текущий финансовый год

Иран назвал Россию крупнейшим инвестором за текущий финансовый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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В январе между Москвой и Тегераном был подписан договор о сотрудничестве стран для упрощения банковских и финансовых операций.

Россия — крупнейший инвестор для иранской экономики за нынешний финансовый год. Об этом в беседе с Financial Times сообщил министр экономики Ирана Эхсан Хандузи. Речь идет об инвестициях на сумму в почти три миллиарда долларов.

«Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — сказал собеседник журналистам.

Всего за этот финансовый год в исламскую республику вложили более четырех миллиардов долларов. Две трети от общей суммы занимают российские инвестиции. Средства направлены на реализацию проектов горнодобывающего сектора, промышленных и транспортной сфер.

В январе между Москвой и Тегераном был подписан договор о сотрудничестве государств, чтобы упростить банковские и финансовые операции. Тогда иранский министр говорил, что его страна обсуждала подписание аналогичного документа также с китайской и турецкой сторонами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что укрепило российскую экономику.

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