«Не рой другому яму»: как западные санкции укрепили экономику России

Сложилась парадоксальная для Запада ситуация: их же запретительные санкции только помогли развитию российского рынка.

На этой неделе те, к кому обращался глава государства — бизнесмены — выступили с ответным словом. Съезд российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проходил под лозунгом «объединяя бизнес во благо России» и вот этот посыл «во благо» в отличие от привычного «ради прибыли», мне видится символом, лозунгом если хотите нового этапа экономического развития страны. Что это значит — расскажет Игорь Балдин.

В доме музыки все настроены на мажорный лад. И ведь есть повод — рекордные 13 тысяч санкций, призванные обрушить российскую экономику, похоже работают, они действительно кое-кого неумолимо ввергают в пучину.

«Вспоминается русская пословица „Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь“. Похоже, вот это самое и происходит. Что касается России, то освободившиеся ниши в связи с уходом некоторых компаний европейских и американских стали занимать отечественные компании», — отметил российский лидер.

О том, как развивается российская экономика, говорят цифры. По многим показателям таким, как экспорт или торговый баланс, например, тяжелый вроде бы 2022 год оказался даже лучше 2021-го.

«Внешнеторговый оборот за 2022 год вырос на 8,1%. <…> Мы с вами находимся в Доме музыки. Вот такая хорошая музыка», — добавил Путин.

Еще одна приятная нотка — темпы инфляции неуклонно снижаются. Уже 4% — это в пять раз ниже, чем в некоторых европейских странах, в которых продолжают упорно изобретать все новые и новые санкции.

«Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота, не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание — речь идет не о какой-то не о каком-то случайном всплеске, как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого долгосрочного роста», — объяснил президент.

После того, как закрыли границы и ввозить европейские товары стали только по параллельному импорту по высоким ценам, в России выросло производство станков, трикотажа, фурнитуры.

На этой московской мебельной фабрике, например, сейчас с заказами проблем нет.

«Вот тот случай, когда санкции пошли на пользу нашей промышленности. Производство мебели в России всего за год выросло на четверть. Открылись сотни новых компаний. А это — конкуренция, борьба за качество. А значит, и за потребителя», — отметил корреспондент «Известий».

Так сложилась парадоксальная для Запада ситуация: их же запретительные санкции только помогли развитию российского рынка.

«Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг, однако жизнь по-другому распорядилась, сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу, репа — хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать», — отметил российский лидер.

Конечно, большинство западных санкций целят именно в бизнес. Потому что привыкли, что многие предприниматели зарабатывали в России, но деньги выводили к ним…

«Ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы. Часто очень слышал: „Ну там надежнее“. А теперь?» — задал каверзный вопрос Путин.

Для тех, кто работает в России и для России, только за последний год правительство приняло целый пакет мер по поддержке бизнеса — теперь его не «кошмарят» проверками, дают льготы и отсрочки по кредитам, финансируют стартапы. Предприниматели отвечают взаимностью.

«Вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств <…> направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты.<…> Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают за благополучие всех граждан России», — отметил президент РФ.

На помощь от правительства может рассчитывать и бизнес, который сам вкладывается в важные государственные проекты. Как, например, эта фабрика под Астраханью. Здесь в разы увеличили производство бронежилетов — для участников СВО.

«Это металл, высокомолекулярный полиэтилен, керамические пластины», — поделился директор Камызякского экспериментального предприятия Владимир Карпов.

Без участия частного бизнеса уже не обходится практически ни один масштабный проект.

«Вот, например, Большая Кольцевая Линия — самая протяженная в Европе — 70 километров метро. Государственные и частные компании строили ее вместе. Итог — это не только инфраструктура. Шесть тысяч новых рабочих мест уже сейчас, а в перспективе — еще больше», — рассказал корреспондент.

А этот проект касается не только Москвы, России, по сути — всей Евразии. Коридор Север-Юг — торговый маршрут, что протянется от Петербурга до индийского Мумбаи. Чтобы его запустить, не хватает участка дороги на границе Азербайджана и Ирана. Вложиться в его строительство президент предлагает им — акулам бизнеса.

«Вот эти деньги нам нужно найти, мы можем найти их внутри страны. Мы можем найти у наших потенциальных инвесторов, вот, кстати, обращаюсь ко всем здесь присутствующим, имейте в виду. Это очень хороший проект. Рентабельный», — обратился к предпринимателям Путин.

Не только Азия и Африка, многие предприниматели из недружественных стран тоже хотят с нами работать. Один из них итальянец Маттео Вальика — он владеет компанией по производству станков.

«Я — иностранец, я родился в Италии, и я уже давно — гражданин России, и особенно сейчас я этим горжусь», — рассказал бизнесмен Маттео Вальика.

Особое внимание правительство сейчас уделяет развитию отраслей, где еще недавно почти все было на 100% импортным. Так в прошлом году поддержка отечественных высоких технологий выросла втрое — до 12 миллиардов. А всем компаниям, которые перейдут на российское программное обеспечение, половину расходов обещало покрыть государство.