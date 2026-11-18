В Китае стартует саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. Туда приехали первые лица десятков государств и топ-менеджеры крупнейших компаний.

У президента России Владимира Путина в Шэньчжэне крайне насыщенная программа. Президент России уже провел одну из ключевых встреч дня — с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили наращивание экономического сотрудничества, отношения между странами, отметив, что они развиваются стабильно и позитивно. За ходом переговоров следил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Крепкие парни в костюмах переходят дорогу по зебре строем. Сразу видно: укрытая в этих горах территория под серьезной охраной. А по звонкому приветствию на русском становится понятно, кого здесь сегодня ждали. Гости из России передвигаются по усадьбе Цилинь на электрокарах — не таких, какие ездят по всему Шэньчжэню, а более привычных.

В отличие от футуристического Шэньчжэня, усадьба Цилинь — уединенное место потрясающей красоты, располагающее к обстоятельным беседам. Однако, как только российскую и китайскую прессу приглашают в зал, конфуцианского спокойствия как не бывало. Журналистам приходится буквально бежать, чтобы успеть занять лучшие места.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продлились более двух часов.

«У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», — отметил президент России Владимир Путин.

Это доверие — следствие многочисленных дружеских и продуктивных встреч лицом к лицу. Только в этом году это уже пятая обстоятельная беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина, а за все время, что Си возглавляет КНР, их состоялось более 50.

Экономика — ключевой аспект каждой из встреч. Китай — первый среди торговых партнеров России. Несколько лет назад лидеры двух стран поставили цель довести товарооборот до 200 миллиардов долларов в год. План был перевыполнен и в позапрошлом, и в прошлом годах.

«Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превысил отметку в 200 миллиардов. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована еще раз, но, наоборот, покажет хорошую динамику», — подчеркнул Владимир Путин.

Структура этого товарооборота многогранна, как китайские пагоды. Основа — энергетика. Параллельно идет не просто торговля, а совместная работа по интеграции технологий: китайский автопром локализует заводы в России. То же — в сфере авиа- и судостроения, искусственного интеллекта, космоса и атомной промышленности.

«Первый такой флагманский проект в этом блоке — Тяньвань. Сейчас станция уже на стопроцентной мощности. Практически это промышленный блок, не строящийся, а работающий, в эксплуатации», — сказал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

В тот момент, когда западные правительства вводили санкции против России, партнерство с Китаем только укреплялось. Этот подход по-восточному поэтичной метафорой подчеркнул хозяин встречи.

«Под нашим с вами твердым руководством китайско‑российские отношения были и остаются неподвижны, как гора при любой невзгоде в мире», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

Одна из целей нынешней встречи — сверка часов перед трехсторонним саммитом, переговорами с участием Путина, Трампа и Си. На нем будут обсуждаться вещи глобальные, с определенной долей вероятности напрямую касающиеся тех, кого на них не позвали. До них доведут спецпосланники.

«Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, они должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности, и поэтому они не будут присутствовать завтра здесь», — сказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В ходе подготовки неоднократно подчеркивалось, что как минимум две из трех стран разделяют мировоззрение многополярности и равноправного партнерства.

«Российско‑китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации мы придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства. Мы очень рады быть здесь, среди друзей», — подчеркнул Путин.

Завтрашний трехсторонний саммит пройдет там же, где и сегодняшние российско‑китайские переговоры. Есть надежда, что символы вновь окажутся к месту. Участников встреч встречает мифический скакун Цилинь, который сулит мир, гармонию и справедливость.

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