На обиженных воду возят: как научиться прощать «плевки в душу»

Неспособность совладать со своими чувствами может привести человека к эмоциональному самоуничтожению.

Когда люди близко общаются, то, как правило, доверяют друг другу, однако даже это никого не спасает от нарушения личных границ. Если важный человек поступил неправильно, то хочется среагировать на это, однако на проявление злости и раздражения способны не все. Разве возможно жесткое общение с тем, кого любишь? Именно отсюда возникает ощущение обиды. С одной стороны, неприятно из-за определенного поступка, а с другой — страшно демонстрировать истинные чувства и указывать на чужие ошибки.

Психологи называют обиду «детским чувством», потому что она возникает из-за отсутствия навыка грамотно обходиться со своими эмоциями. Однако копить в себе переживания неправильно. Многим людям следует научиться прощать и четко обозначать свои границы. О том, как это сделать, рассказала гештальт-терапевт Ольга Мошенская в беседе с aif.ru.

По ее словам, обида не только негативно влияет на ситуацию и взаимоотношения с людьми, но и отражается на жизни. Когда накопленной злости становится слишком много, то человек буквально переполняется ей. Некоторые бессознательно перенаправляют отрицательную энергию на себя, начинают ненароком что-то задевать или травмироваться. Иногда такие люди увлекаются экстремальными видами спорта, где получать травмы в порядке вещей. Таким образом, физическая боль будто заглушает эмоциональную.

Также подобная «переполненность» может выходить в психосоматические симптомы. У людей пропадает голос, болит горло, появляются аутоиммунные болезни, когда иммунитет работает против себя, воспринимая ткани своего же организма как вражеские.

Так как же прощать обиды и не страдать от самоуничтожения? По словам Мошенской, для этого важно проговорить все свои чувства. Нельзя бояться вопроса «Как можно было так поступить со мной?», следует признать, что личные границы были нарушены.

Эксперт отметила, что главная проблема обиженных людей — это любовь к тому, кто причинил им боль. Например, девушка любит своего парня, но ее злит, что он не бросает курить. Ее раздражает запах дыма, а продолжение плохой привычки дама расценивает как неуважительное отношение к себе. Из-за этого очень трудно разобраться в чувствах, ведь одновременно есть как ненависть из-за ситуации, так и любовь.

Психолог объяснила, что следует признать эти ощущения и поверить, что люди могут как любить, так и ненавидеть за что-то, при этом эти эмоции могут сосуществовать друг с другом. Винить себя за подобные ощущения нельзя, следует проговорить их с обидчиком и четко поставить границы, переходить через которые нельзя.

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