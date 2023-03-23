«К лету готова»: Серябкина раскрыла свой вес после резкого похудения

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Рита Миронова
Рита Миронова 95

Певица Ольга Серябкина раскрыла свой вес спустя год после родов

«К лету готова»: Серябкина раскрыла свой вес после резкого похудения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица не изнуряла себя диетами и тренировками, но достаточно быстро потеряла несколько килограммов. Как ей это удалось?

Певица Ольга Серябкина раскрыла свой вес и призналась, что внезапно похудела. В своем микроблоге артистка поделилась фотографией в зеленом топе, который позволил аудитории в деталях рассмотреть тело Серябкиной.

«Я похудела. Честно говоря, не знаю как. <…> Ура, к лету готова», — написала певица.

Ольга Серябкина похудела на три килограмма Ольга Серябкина похудела на три килограмма. Instagram* / seryabkina

Она также не побоялась раскрыть свой вес. В последний раз, когда Серябкина вставала на весы, они показывали 54 килограмма. Сейчас же, как она сообщила, ее вес составляет 51 килограмм. Секрет похудения прост — певица не ест после 18:00.

Она рассказывала, что после родов не стала ограничивать себя в еде и изнурять организм тренировками, но ее тело все равно решило за нее. Из-за грудного вскармливания артистке пришлось все же отказаться от любимых лакомств и заменить многие продукты в своем рационе, так как из-за этого у ребенка были сильные боли. После перемен в своем рационе Серябкина вернула и занятия спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина быстро восстановилась после родов без помощи таблеток для похудения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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«К лету готова»: Серябкина раскрыла свой вес после резкого похудения

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