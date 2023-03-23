«Он без настроения»: стали известны новые подробности о состоянии Костомарова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 706

Фигурист Роман Костомаров находится на уколах, его состояние стабильно

«Он без настроения»: стали известны новые подробности о состоянии Костомарова

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Фигурист находится в больнице с начала января. Врачи борются за его жизнь всеми способами.

Стали известны свежие подробности о здоровье госпитализированного Романа Костомарова. Источник рассказал 5-tv.ru, что фигурист находится в стабильном состоянии, но все еще под капельницей. Также врачи продолжают делать ему уколы.

По данным источника, в последние дни спортсмен без настроения. Сейчас все его органы испытывают серьезные проблемы, однако Костомаров уже дышит сам без вспомогательного аппарата.

С начала января Роман Костомаров находится в больнице. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако болезнь очень быстро спровоцировала серьезные осложнения. Из-за некроза спортсмену ампутировали стопу на одной ноге и кисти рук. После операций Костомаров перенес два инсульта. Спустя какое-то время состояние фигуриста стабилизировалось, ему поменяли схему лечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тяжелобольной Костомаров начал срываться на близких.

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