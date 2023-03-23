«Все будет меняться»: как повышение госдолга США отразится на ситуации в мире

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 136

Экономист Разуваев: американским кредиторам будет тяжело после повышения госдолга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Личный архив Александра Разуваева; 5-tv.ru

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Существует ли экономическая угроза для мира? И что изменится?

На очередном конгрессе США было высказано мнение в пользу повышения потолка госдолга без предварительных условий. О том, правда ли это можно просто так сделать и как это отразится на ситуации в мире, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Александр Разуваев, экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров.

По его словам, американцы могут повышать свой госдолг до бесконечности и данная проблема очень остро стоит для кредиторов. Более того, повышение ставки на один процентный пункт увеличивает их расходы на обслуживание долга, примерно на 400 миллиардов долларов.

«Видимо, они будут делать это и дальше. Все кредиторы в Штатах — их заложники. Повышение ставки обесценивает портфели облигаций, которые есть у инвесторов. Мне, прежде всего, жалко китайских», — говорит экономист.

Разуваев также добавил, что, учитывая и политические риски, и банковский кризис, юань начнет все-таки вытеснять доллар.

«Я думаю, что через пяток лет юань будет основной мировой резервной валютой», — заявил эксперт.

К тому же, по ВВП китайская экономика намного больше американской, уверяет аналитик.

«Я думаю, что ситуация сейчас будет меняться», — заключил Разуваев.

Напомним, что последний раз конгресс повышал долговой потолок в декабре 2021 года на 2,5 триллиона долларов. В итоге он достиг 31,381 триллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, грозит ли США дефолт в 2023 году.

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