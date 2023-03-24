Вручение X Премии АПКиТ — прямая трансляция

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 384

Десятая Премия АПКиТ проходит в Центре международной торговли

Фото, видео: 5-tv.ru

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Премия АПКиТ присуждается за достижения в области кинопроизводства с 2013 года.

Вручение X Премии АПКиТ проходит в Центре международной торговли. На церемонии собрались более 500 гостей, среди которых продюсеры, актеры и другие деятели искусства.

Как было заявлено ранее, руководители кинокомпаний назовут лучшие сериалы и фильмы за 2021 и 2022 годы и вручат главный символ события — 22 статуэтки Премии АПКиТ. Премия предусматривает 17 основных номинаций, а также пять специальных — от Жюри. Стилистика торжества и ведущие держались в строгом секрете.

В организации церемонии участвовала медиагруппа «Красный квадрат» и команда студии XOVP. Зрители смогут понаблюдать за использованием современных технологий — интерактивного графического контента с использованием инструментов VIRTUAL PRODUCTION, а за видео оформление X Премии АПКиТ отвечает производитель кинотрейлеров нового поколения — компания Trailermakers.

Трансляцию X церемонии награждения Премии АПКиТ можно прямо сейчас увидеть на сайте Пятого канала и в его официальных группах во ВКонтакте и Одноклассниках.

Премия АПКиТ присуждается за достижения в области кинопроизводства с 2013 года. Этот приз — единственный профессиональный приз для отечественных кино- и телепрограмм. Статуэтки премии — ручная работа из оптического стекла, натурального камня и полированной латуни. Награда весомая во всех смыслах слова — ее вес достигает двух килограммов.

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