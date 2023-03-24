Сыновья Елены Север поддержали ее позицию по СВО: «Я просто счастлива»
Сыновья певицы Елены Север поддержали ее патриотическую позицию по СВО
Фото, видео: Александров Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Звездная семья поддерживает российскую спецоперацию.
Певица Елена Север (настоящее имя Елена Киселева. — Прим. ред.), а также ее сыновья Юрий и Владимир, выступающие под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир, приняли участие в концерте для получивших в ходе спецоперации травмы военнослужащих, а также врачей.
За кулисами артистка рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, что гордится своими наследниками. Звезда полагает, ей очень повезло разделять одни политические и жизненные взгляды со своими детьми.
«Конечно, как мать я просто счастлива. Такая ситуация произошла, что многие семьи даже распадаются, внутри семьи происходит разлад именно в связи с тем, что каждый член семьи занимает свою позицию. Это самое страшное. Мне кажется, когда твой ребенок смотрит с тобой в одну сторону, это великое счастье», — сказала Елена Север.
По словам артистки, сыновья обратились к ней с греющими душу словами — пообещали быть рядом, разделили с ней желание поддержать страну и помочь всем, чем возможно.
Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, в Клубе Военно-медицинской академии.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что ее цели — защита мирного населения Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.
Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Эвелина Бледанс с сыном посетили военный госпиталь в Ейске.
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