«Это был восторг»: Бледанс вместе с сыном посетила военный госпиталь в Ейске

Артистка рассказала, что ей хотелось снимать счастливые лица военных.

Недавно Эвелина Бледанс посетила военный госпиталь в Ейске вместе со своим сыном Семеном и коллегами. И таким образом артистка выразила поддержку России и российским солдатам. Об этом Бледанс рассказала в передаче Бориса Корчевникова в эфире одного из федеральных каналов.

«Когда я пела, то боялась смотреть на зрителей — они же в госпитале покалеченные. Но я поняла, что самое важное на таких встречах — открыть душу, поделиться теплом», — рассказала актриса.

После выступления артисты вышли в зал и общались с военнослужащими. По словам Бледанс, «это был восторг». Ей хотелось снимать счастливые лица ребят, которые радостно встретили коллектив.

«Сема в этот день стал талисманом для — они все его обнимали, он пожал всем руки», — поделилась Эвелина Бледанс.

Ее сын еще долго вспоминал эту поездку, так как для него мероприятие было волшебным.

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс выглядит очень свежо и молодо для своих 53 лет. Прежде Бледанс появилась на премьере фильма «Эскортница», на котором рассказала журналистам секреты вечной молодости. Она отметила, что как-то раз ей удалось похудеть на три килограмма за шесть дней при подготовке на кинопробы.

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