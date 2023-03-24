Зебра сбежала из зоопарка в Южной Корее — видео
Животное в полной растерянности бегало по оживленным улицам.
Фото, видео: REUTERS / SEOUL GWANGJIN FIRE STATION HANDOUT; 5-tv.ru
Все экстренные службы Сеула были подняты по тревоге, чтобы поймать сбежавшую из зоопарка зебру. Она проломила ограждение вольера и вырвалась на волю. Но, кажется, животному, привыкшему жить в загоне, было неуютно в каменных джунглях.
Зебра растерянно металась по дорогам среди машин и в городских переулках. И только через три часа ее удалось загнать в тупик, усыпить и вернуть в зоопарк.
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