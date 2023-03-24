Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Китай

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 86

Он отправится не один, а с Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Китай

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Президент Франции Эммануэль Макрон отправляется с официальным визитом в Китай. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Также известно, что его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции говорил о посещении Китая еще в феврале. По его словам, он очень хочет туда отправиться для того, чтобы поспособствовать достижению мира между Россией и Украиной. Макрон считает, что после завершения конфликта Европа будет нуждаться в новой архитектуре безопасности.

Заявлению макрона предшествовали переговоры главы китайской дипломатии Ван И с Эммануэлем Бонном, дипломатическим советником президента Франции Эммануэля Макрона. Представитель французского лидера выразил признательность Китая за позитивную роль в продвижении мирных переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, на Западе прозвучали обвинения в адрес Китая касательно возможных поставок оружия России, Пекин это отверг.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему популярность Макрона упала до самого низкого уровня за четыре года.

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