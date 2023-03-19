Популярность Макрона упала до самого низкого уровня за четыре года

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Le Journal du Dimanche: рейтинг Макрона опустился ниже 30% за последние четыре года

Популярность Макрона упала до самого низкого уровня за четыре года

Фото: Reuters / POOL

Читайте нас в: Дзен Новости

Впервые с 2019 года более 70% граждан недовольны политикой французского лидера.

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона впервые за четыре года опустился ниже 30%. Издание Le Journal du Dimanche пишет, что фоном для этого послужила пенсионная реформа.

Авторы объяснили, что политика Макрона не удовлетворяет более 70% французского населения. Опрос института общественного мнения IFOP показал, что за прошедший месяц уровень популярности французского лидера упал до 28%, что является самым низким показателем с 2019 года.

В материале подчеркивается, что отметка на уровне 28% — это ниже, чем рейтинг премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая самолично объявляла о принятии закона об увеличении пенсионного возраста. Показатель Борн установился на отметке 29%, уточняет газета.

Во Франции 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста. С 62 лет его поднимут на два года. Реформа предусматривает постепенное повышение срока выхода на пенсию. Таким образом, с сентября 2023 года до 2030 пенсионный возраст будет приближаться к 64 годам.

Ранее 5-tv.ru писал, что оппозиция Франции выдвинула вотум недоверия правительству.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.60
0.19 81.46
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
«До США не долетит»: чем опасна ядерная энергетика на Украине
20:35
«Очень люблю»: Стас Михайлов рассказал о «кочующих» за ним женщинах
20:20
Путин открыл первые объекты кластера «Новый Херсонес» в Севастополе
20:08
Популярность Макрона упала до самого низкого уровня за четыре года
19:59
Действия Запада на Украине сплотили Глобальный Юг вокруг России
19:48
«Самыми мощными средствами»: как КНДР ответит на агрессию со стороны США

Сейчас читают

Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата
Новый центр мировой силы: о чем будут говорить Путин и Си Цзиньпин в Москве
Жители Мариуполя раскрыли подробности встречи с Путиным: «Зашел ко мне на второй этаж»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео