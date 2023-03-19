Популярность Макрона упала до самого низкого уровня за четыре года

Впервые с 2019 года более 70% граждан недовольны политикой французского лидера.

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона впервые за четыре года опустился ниже 30%. Издание Le Journal du Dimanche пишет, что фоном для этого послужила пенсионная реформа.

Авторы объяснили, что политика Макрона не удовлетворяет более 70% французского населения. Опрос института общественного мнения IFOP показал, что за прошедший месяц уровень популярности французского лидера упал до 28%, что является самым низким показателем с 2019 года.

В материале подчеркивается, что отметка на уровне 28% — это ниже, чем рейтинг премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая самолично объявляла о принятии закона об увеличении пенсионного возраста. Показатель Борн установился на отметке 29%, уточняет газета.

Во Франции 16 марта без голосования в парламенте был принят закон об увеличении пенсионного возраста. С 62 лет его поднимут на два года. Реформа предусматривает постепенное повышение срока выхода на пенсию. Таким образом, с сентября 2023 года до 2030 пенсионный возраст будет приближаться к 64 годам.

Ранее 5-tv.ru писал, что оппозиция Франции выдвинула вотум недоверия правительству.