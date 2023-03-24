«Стекла начали вылетать»: очевидцы рассказали о пожаре на складе в Екатеринбурге

Огонь охватил свыше четырех тысяч квадратных метров. Ситуацию осложняет сильный ветер. Как с возгоранием борются спасатели?

В городе Арамиль под Екатеринбургом произошел крупный пожар. Загорелся завод, где производят лакокрасочные материалы. По последним данным, пожар удалось локализовать. Черные клубы дыма видно за несколько километров, из-за них пришлось даже изменить маршруты взлета и посадки самолетов в аэропорту Кольцово. С места происшествия передает новые данные корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Пламя охватило свыше четырех тысяч квадратных метров производственной базы. Горят пластик и различные химикаты, поэтому дым особенно едкий, здесь очень тяжело дышать, а пожарным приходится бороться с огнем через специальные защитные экраны.

«Вышел покурить. Смотрю — дым идет с этого угла. Потом угол открылся. Потом стекла начали вылетать. Потом стрелять. Бочки начали стрелять», — рассказал работник соседнего склада Сергей Овчинников.

«Конечно, жалко. Там люди работали в три смены. Теперь пострадает, рабочие места потеряют», — высказался еще один работник Андрей.

Ситуацию осложняет сильный ветер, который разносит пламя по территории. Есть риск, что огонь перекинется на склад с особо горючими материалами, сотрудники МЧС пытаются этого не допустить.

Из-за высокой температуры уже произошло обрушение стены площадью 100 квадратных метров. Периодически на территории раздаются взрывы. Еще до прибытия первых подразделений самостоятельно успели эвакуироваться 110 сотрудников, информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают 50 человек и 16 единиц техники.

Известно, что научно-производственный холдинг, где произошло возгорание, был введен в эксплуатацию в 2020 году и считался одним из самых передовых на среднем Урале. Завод занимался изготовлением полимерных лакокрасочных материалов.