ВС РФ уничтожили три дрона-камикадзе под Херсоном

Эфирная новость 59

Ежедневно в южном секторе спецоперации бойцы отражают до десятка воздушных атак со стороны украинских боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские военные предотвратили новую атаку украинских беспилотников в Херсонской области. Расчеты «Панцирь-С1» сбили три дрона-камикадзе в районе Голой Пристани. Жертв и разрушений на земле не было.

Помимо беспилотников, комплекс видит и другие воздушные цели. В том числе авиацию противника. Прикрывают наши системы ПВО и пехоту, сбивают ракеты. БУК-М3 представляют большую ценность для противника, поэтому машины всегда замаскированы и недоступны для вражеских беспилотников.

Ежедневно в южном секторе СВО комплексам приходится отражать до десятка воздушных атак. Работа подразделений идет круглосуточно.

Тема:
Спецоперация
24 мар
В США назвали самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
24 мар
В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки
24 мар
Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ
24 мар
На Украине ликвидирован наемник из Ирландии
24 мар
Они не готовы: Запад умышленно держит ВСУ «на голодной диете»
24 мар
«Все будет сожжено»: разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
24 мар
Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны ВСУ
24 мар
На Украине ликвидирован французский наемник, пытавший мирных людей
24 мар
Бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручили ордена Мужества
24 мар
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 500 боевиков ВСУ
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 марта по 2...

Последние новости

23:59
В США назвали самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
23:45
Снуп Догг заявил о желании выступить на коронации британского монарха Карла III
23:28
У берегов Крыма пролетел британский самолет-разведчик
23:11
«Кто стащил мои купальники?» — Анна Семенович пожаловалась на кражу
22:56
ВС РФ уничтожили три дрона-камикадзе под Херсоном
22:38
«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
Пригожин оценил честность Африкантовой и Капаклы насчет расставания: «Грязь»
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео