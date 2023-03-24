ВС РФ уничтожили три дрона-камикадзе под Херсоном
Ежедневно в южном секторе спецоперации бойцы отражают до десятка воздушных атак со стороны украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные предотвратили новую атаку украинских беспилотников в Херсонской области. Расчеты «Панцирь-С1» сбили три дрона-камикадзе в районе Голой Пристани. Жертв и разрушений на земле не было.
Помимо беспилотников, комплекс видит и другие воздушные цели. В том числе авиацию противника. Прикрывают наши системы ПВО и пехоту, сбивают ракеты. БУК-М3 представляют большую ценность для противника, поэтому машины всегда замаскированы и недоступны для вражеских беспилотников.
Ежедневно в южном секторе СВО комплексам приходится отражать до десятка воздушных атак. Работа подразделений идет круглосуточно.
- 24 мар
- В США назвали самый опасный сценарий развития конфликта на Украине
- 24 мар
- В ДНР оценили сроки взятия под контроль Марьинки
- 24 мар
- Адмирал Комоедов рассказал о специфике обнаружения подводных дронов ВСУ
- 24 мар
- На Украине ликвидирован наемник из Ирландии
- 24 мар
- Они не готовы: Запад умышленно держит ВСУ «на голодной диете»
- 24 мар
- «Все будет сожжено»: разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время
- 24 мар
- Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны ВСУ
- 24 мар
- На Украине ликвидирован французский наемник, пытавший мирных людей
- 24 мар
- Бойцам, отразившим атаку беспилотников в Крыму, вручили ордена Мужества
- 24 мар
- Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 500 боевиков ВСУ
Читайте также
87%
0.14 82.39
-0.76
Нашли ошибку?