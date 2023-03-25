Байден снова оговорился и похвалил Китай вместо Канады

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 68

Как это часто бывает на выступлениях американского лидера, зал слушателей разразился хохотом.

Байден снова оговорился и похвалил Китай вместо Канады

Фото: www.globallookpress.com / Justin Tang

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Президент США Джо Байден снова испытал трудности с выражением мыслей в ходе выступления в канадском парламенте. Американский лидер не смог без ошибок дочитать речь и вместо Канады восхвалил заслуги Китая. Оговорился. Но если в русском языке названия государств как минимум начинаются с одной буквы, в английском эти слова нисколько не созвучны.

Байден поспешил оправдаться, пока публика снова не решила, что он не понимает, где вообще находится и с кем разговаривает. Он быстро исправился под хохот аудитории и добавил, что просто случайно произнес название страны, о которой могла пойти речь на встрече.

«Сегодня я приветствую Китай за активизацию… Простите меня, я аплодирую Канаде. Вы можете сказать, мол, что это я так часто думаю о Китае. Но я пока не буду вдаваться в детали», — цитирует президента США New York Post.

В тот же день на другой конференции Байден чуть не допустил аналогичную оплошность, сказав «Япония», когда обсуждал отношения Китая с Россией, но поймал себя на середине слова. А Канаду и Китай перепутал, когда хвалил северного соседа за согласие принять еще 15 тысяч мигрантов в год из стран Латинской Америки — в обмен на согласие Вашингтона поддержать Оттаву в депортации тех, кто уличен в незаконном проникновении в страну.

Джо Байдену 80 лет, старше президента в Штатах еще не было. Несмотря на регулярные казусы вроде неровного шага, падения с трапа самолета под порывом ветра и уморительных оговорок, он планирует баллотироваться на новый срок в 2024 году. А пока то здоровается с невидимыми оппонентами на встречах, то не может найти выход из помещения.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Байден мог отдать приказ подорвать «Северные потоки». Американский журналист Сеймур Херш уверен, что диверсию организовали Штаты.

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