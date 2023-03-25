Врач призвал спасти печень Костомарова: «Ситуация очень тяжелая»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 518

Главврач Авербах призвал спасти печень фигуриста Костомарова, чтобы он смог выжить

Врач призвал спасти печень Костомарова: «Ситуация очень тяжелая»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Организм спортсмена не справляется с большим количеством принимаемых лекарств.

Если не спасти печень фигуриста Романа Костомарова, то выжить ему будет практически невозможно. Об этом в беседе с изданием Sport24 сказал главврач частной скорой помощи Лев Авербах.

«Ситуация очень тяжелая. Потому что с печенью обычно отказывают и почки — с таким набором очень сложно выкарабкиваться», — сказал собеседник журналистам.

До этого источник 5-tv.ru сообщил, что организм спортсмена не справляется с большим количеством принимаемых медикаментов. У знаменитости начала отказывать часть печени. По предположению врачей, если изменения органа будут необратимы, то надо будет его восстанавливать. При этом специалисты добавили, что клетки печени регенерируют: это дает отпределенную надежду.

Романа Костомарова госпитализировали с двусторонней пневмонией, которая вызвала серьезные осложнения. Фигурист перенес несколько ампутаций и два инсульта. Спустя какое-то время его состояние стабилизировалось, ему поменяли схему лечения.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности о состоянии Костомарова.

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