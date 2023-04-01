«Чудовищно»: бывшая жена Грачевского назвала одну из худших ролей Петрова

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 41

Бывшая жена Грачевского раскритиковала Александра Петрова за фильм «Непослушная»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Мелодраму с участием знаменитого российского актера сравнивают с фильмом «Пятьдесят оттенков серого».

Телеведущая Анна Грачевская назвала игру Александра Петрова в мелодраме «Непослушная» ужасной. Об этом она рассказала на премьере фильма «Джон Уик 4» в Москве.

«Чудовищный фильм. Простите. Но правда — чудовищный фильм. Это прямо невкусно. Одна из худших работ, я считаю, у Петрова», — поделилась своим мнением бывшая супруга Бориса Грачевского.

По сюжету киноленты студентка и будущий эколог Эля борется за сохранение леса, на месте которого глава строительной компании Матвей (Александр Петров) хочет построить небоскреб. Заинтригованный самоуверенностью и неприступностью девушки Матвей предлагает сделку: семь романтических дней. Если Эля после этого решит от него уйти, он не будет строить высотку в лесопарке.

Многие пользователи назвали мелодраму пародией на фильм «Пятьдесят оттенков серого».

Ранее 5-tv.ru писал, как возлюбленная Петрова отнеслась к его постельным сценам в мелодраме.

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