В новой картине артист снова решился на откровенные сцены, которые на большом экране смотрела его девушка Стася Милославская. И все это под «прицелом» камер и остальных зрителей.

Премьера картины «Непослушная» стала психологическим испытанием и для реальной возлюбленной актера Александра Петрова, и для экранной. Первой, Стасе Милославской, пришлось смириться, что избранник снова играет сильные чувства на экране. И дело опять не ограничилось объятиями и поцелуями. С какой отдачей актер может воплотить интимную близость, зритель уже знает по картине «Текст», но готова ли к этому его единственная и неповторимая. О ее реакции артист рассказал во время презентации ленты в кинотеатре «Октябрь».

Обращаясь к гостям, он призвал их не ставить его девушку в неловкую ситуацию. Не так страшно увидеть любимого на экране с другой, как когда тебя «сканируют» в этот момент зрители. Считывать реальные эмоции для многих куда интересней, чем экранные. Тем более, если речь идет о личной жизни Александра Петрова.

«Там, конечно же, есть пикантные сцены, поэтому весь зал прошу — не надо так громко смотреть! Смейтесь, реагируйте — это все живое, но не надо так громко смотреть на Стасю, на то, как она смотрит на это. Нормально она смотрит. Она — артистка, она все понимает», — заверил Петров.

О деликатности актер попросил зрителя и применительно к коллегам по фильму, в частности к его партнеру Анастасии Резник. У нее вообще все в первый раз: и первая картина в ее жизни, и первая главная роль, и интим на экране. Да и родные 25-летнюю Настю в таком образе увидели впервые. Больше всего Настя переживала даже не за мужа, а отца, сидевшего в зале. Но, по словам Петрова, и с тем, и с другим он накануне провел разъяснительную беседу.

«Я бы на месте папы сказал так: „Какая у меня фантастическая дочь!“. Ася очень переживала, как папа на это посмотрит. Поэтому не надо на этих людей так громко посматривать. Как реагируют? Да нормально реагируют!» — добавил артист.

При этом он подчеркнул, что «Непослушная» — это все-таки фильм не о сексе, а о чувствах, просто одно — часть другого. И зрители в очередной раз смогли в этом убедиться и проникнуться историей студентки Эли и состоявшегося бизнесмена Матвея. Молодые люди в начале картины преследуют свои интересы — главная героиня, как эколог, защищает старинный лесопарк от нерадивого застройщика, а тот действует напролом. В ход идут самые действенные козыри — обаяние, уверенность, умение ухаживать. Примерно так начинались отношения главных героев фильма «Красотка», и все помнят, во что они вылились. В то же, во что и здесь. Любовь и в XXI веке все еще творит чудеса: люди меняются, становятся лучше и совершают подвиги.

«Занимайтесь любовью! Внутри внешне, всегда и во всем», — призвал в заключение зрителя Александр Петров.

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