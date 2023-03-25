Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Турецкий лидер поблагодарил российского президента за продление «зерновой сделки».

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в телефонном разговоре. Об этом сообщили в канцелярии лидера Турции.

Отмечается, что Эрдоган в разговоре придал большую важность скорейшему окончанию украинского конфликта за столом переговоров.

Также глава Турции поблагодарил Путина за продление «зерновой сделки» и заявил, что Анкара и Москва могут предпринять дополнительные шаги по углублению экономического сотрудничества.

Также информация о переговорах лидеров России и Турции появилась на сайте Кремля. Уточняется, что стороны также обсудили совместные стратегические проекты в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения.

Предыдущее общение Путина и Эрдогана по телефону состоялось 26 февраля. Тогда российский лидер поздравил турецкого коллегу с 69-летием. При этом он выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве России и Турции в реализации экономических проектов и решении глобальных и региональных вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Его основой, по словам российского президента, может стать предложенный Пекином план.