Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и двусторонние отношения
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Турецкий лидер поблагодарил российского президента за продление «зерновой сделки».
Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в телефонном разговоре. Об этом сообщили в канцелярии лидера Турции.
Отмечается, что Эрдоган в разговоре придал большую важность скорейшему окончанию украинского конфликта за столом переговоров.
Также глава Турции поблагодарил Путина за продление «зерновой сделки» и заявил, что Анкара и Москва могут предпринять дополнительные шаги по углублению экономического сотрудничества.
Также информация о переговорах лидеров России и Турции появилась на сайте Кремля. Уточняется, что стороны также обсудили совместные стратегические проекты в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».
Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения.
Предыдущее общение Путина и Эрдогана по телефону состоялось 26 февраля. Тогда российский лидер поздравил турецкого коллегу с 69-летием. При этом он выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве России и Турции в реализации экономических проектов и решении глобальных и региональных вопросов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Его основой, по словам российского президента, может стать предложенный Пекином план.
Читайте также
81%
0.14 82.39
-0.76
Нашли ошибку?