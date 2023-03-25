Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине и двусторонние отношения

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Турецкий лидер поблагодарил российского президента за продление «зерновой сделки».

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в телефонном разговоре. Об этом сообщили в канцелярии лидера Турции.

Отмечается, что Эрдоган в разговоре придал большую важность скорейшему окончанию украинского конфликта за столом переговоров.

Также глава Турции поблагодарил Путина за продление «зерновой сделки» и заявил, что Анкара и Москва могут предпринять дополнительные шаги по углублению экономического сотрудничества.

Также информация о переговорах лидеров России и Турции появилась на сайте Кремля. Уточняется, что стороны также обсудили совместные стратегические проекты в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую».

Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения.

Предыдущее общение Путина и Эрдогана по телефону состоялось 26 февраля. Тогда российский лидер поздравил турецкого коллегу с 69-летием. При этом он выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве России и Турции в реализации экономических проектов и решении глобальных и региональных вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Его основой, по словам российского президента, может стать предложенный Пекином план.

+9° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
76.45
0.14 82.39
-0.76
Россию ждет мощная трансформация: что предвещает переход Плутона в Водоле...

Последние новости

16:50
«Независимая и процветающая»: правнучка Мао Цзэдуна рассказала о судьбе России
16:42
В США вскрыли факты конфликтов и мошенничества среди американских наемников ВСУ
16:25
«Уроки Курской битвы»: блефует ли Зеленский о невозможности наступления Украины
16:10
Подарок на день рождения: история спасения девочки, чуть не погибшей в бухте Крашенникова
15:55
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили свыше 310 боевиков ВСУ
15:43
Тихая гавань: измотанный судом Джонни Депп залечивает раны в английском поместье

Сейчас читают

Слушал целый батальон: как российские артисты выступали в ста метрах от передовой
«Эликсира нет»: продюсер разнес Капаклы и Африкантову за пиар на расставании
У Романа Костомарова начала отказывать печень
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео