Путин поздравил президента Турции Эрдогана с днем рождения
Отношения лидеров государств строятся на взаимном уважении и доверии.
Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравление размещено на сайте Кремля.
«В России ценят ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — говорится в официальном заявлении.
Путин также выразил уверенность, что Россия и Турция будут и дальше сотрудничать, планомерно воплощая в жизнь совместные взаимовыгодные проекты. Продолжат координировать усилия, решая важные вопросы глобальной и региональной повестки.
«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — резюмировал российский президент.
Реджепу Эрдогану исполнилось 69 лет. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему отношения Путина и Эрдогана являются особенными, уважительными и доверительными.
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