Путин обсудил с Си Цзиньпином план мирного урегулирования конфликта с Украиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Путин: план КНР по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Российский лидер заявил о неготовности Запада и Киева договариваться о мире.

Предложенный Пекином план может стать основой мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал российский лидер.

Во время переговоров с председателем КНР в расширенном составе Путин также заявил о согласовании большинства параметров по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». По словам президента России, совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 году будет составлять не менее 98 миллиардов кубометров, не считая ста миллионов тонн сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поддержал развитие спортивных связей между Россией и КНР и идею создания спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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