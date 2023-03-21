Путин обсудил с Си Цзиньпином план мирного урегулирования конфликта с Украиной

Российский лидер заявил о неготовности Запада и Киева договариваться о мире.

Предложенный Пекином план может стать основой мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

«Полагаем, что многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем», — сказал российский лидер.

Во время переговоров с председателем КНР в расширенном составе Путин также заявил о согласовании большинства параметров по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». По словам президента России, совокупный объем поставок газа в Китай к 2030 году будет составлять не менее 98 миллиардов кубометров, не считая ста миллионов тонн сжиженного газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поддержал развитие спортивных связей между Россией и КНР и идею создания спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).