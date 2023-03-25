В Подольске на свалке нашли отрубленную ногу: под подозрением бывший следователь МВД

В Подольске расследуют жуткое убийство. Поводом для расследования послужило заявление о пропаже человека. Но то, что случилось потом больше похоже на сюжет зловещего триллера.

Сначала 14 марта на свалке в семи километрах города нашли человеческую ногу. Работники свалки сначала приняли часть человеческого тела за деталь манекена, но быстро поняли, что перед ними — свидетельство убийства. И сразу же обратились в правоохранительные органы. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

Спустя три дня, 17 марта в полицию обратилась жительница Подольска. Женщина написала заявление о пропаже, когда сын перестал отвечать на звонки. После проведения судебно-медицинской экспертизы стало понятно, что найденные останки принадлежат пропавшему.

За неделю полиция восстановила подробности о последних днях жертвы и вышла на след подозреваемого. По данным 5-tv.ru, под подозрением оказался друг убитого, который совсем недавно переехал в Подольск и устроился на должность следователя.

Подольский расчленитель уже уволен из органов внутренних дел, где прослужил меньше месяца, на службу он был принят в начале марта. На данный момент он находится под стражей.

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