Затащил за волосы и бросил: жестокое избиение женщины в лифте Уфы попало на видео

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 586

В Уфе юрист затащил жену за волосы в лифт и жестоко избил

Фото, видео: www.globallookpress.com / Adrian C. Nitu; 5-tv.ru

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Соседи узнали об избиении благодаря камерам видеонаблюдения в подъезде.

В Уфе муж избил жену в подъезде и затащил ее в лифт за волосы. Об инциденте узнали соседи, которые после шума в подъезде на всякий случай отсмотрели камеры видеонаблюдения. Жуткие кадры насилия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи молодая девушка пыталась убежать от мужчины, который ее преследовал и ругал матерными словами. Он настиг ее в подъезде и нанес удар по голове, от которого жертва потеряла сознание. Мужчина затащил девушку за волосы в лифт, в котором вылил содержимое стакана ей на голову и ушел. Пострадавшая некоторое время, поджав ноги, сидела в лифте. Затем мучитель вернулся и вытащил ее за шкирку внутрь подъездной площадки. На этом моменте запись оборвалась.

После увиденных кадров соседка сразу пришла в квартиру к девушке, но та отказалась вызвать полицию. Жертва избиения сказала, что у нее нет претензий к мужчине.

После ночного происшествия нападавший спокойно уехал на работу. Мужчина работает юристом и параллельно учится на педагога.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Челябинской области завели уголовное дело на учителя, который поставил шестиклассника на колени и заставил извиняться.

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