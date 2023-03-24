Затащил за волосы и бросил: жестокое избиение женщины в лифте Уфы попало на видео

Соседи узнали об избиении благодаря камерам видеонаблюдения в подъезде.

В Уфе муж избил жену в подъезде и затащил ее в лифт за волосы. Об инциденте узнали соседи, которые после шума в подъезде на всякий случай отсмотрели камеры видеонаблюдения. Жуткие кадры насилия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи молодая девушка пыталась убежать от мужчины, который ее преследовал и ругал матерными словами. Он настиг ее в подъезде и нанес удар по голове, от которого жертва потеряла сознание. Мужчина затащил девушку за волосы в лифт, в котором вылил содержимое стакана ей на голову и ушел. Пострадавшая некоторое время, поджав ноги, сидела в лифте. Затем мучитель вернулся и вытащил ее за шкирку внутрь подъездной площадки. На этом моменте запись оборвалась.

После увиденных кадров соседка сразу пришла в квартиру к девушке, но та отказалась вызвать полицию. Жертва избиения сказала, что у нее нет претензий к мужчине.

После ночного происшествия нападавший спокойно уехал на работу. Мужчина работает юристом и параллельно учится на педагога.

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