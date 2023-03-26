Пересадка не поможет: гепатолог не исключил отказ печени у Костомарова

Врач назвал возможную причину печеночной недостаточности у олимпийского чемпиона.

При системном заболевании, таком, как сепсис, трансплантация печени может только усугубить положение пациента. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил гепатолог Павел Богомолов.

Ранее появилась информация о том, что у фигуриста Романа Костомарова начала отказывать печень на фоне поступления в организм большого количества лекарств.

«Если бы у него было, допустим, фульминантное поражение печени из-за острого гепатита D, тогда, да, спасением была бы трансплантация печени. А если у него системное заболевание, сепсис, например, то здесь трансплантация печени только ухудшит ситуацию, потому что сама по себе операция небезразлична организму», — прокомментировал специалист.

Также Богомолов отметил, что отказ печени возможен при полиорганной недостаточности, а не вследствие приема лекарств.

«Что касается печеночной недостаточности, то она иногда, крайне редко, бывает следствием лекарственного поражения печени. Но в данном случае причина возможного нарушения функции печени, скорее всего, — в рамках синдрома полиорганной недостаточности. Это не следствие лекарственной терапии», — подчеркнул гепатолог.

Богомолов пояснил, что лекарства могут изменить состояние пациента, повлиять на функцию органов и ту самую полиорганную недостаточность. Однако в критических ситуациях даже суперэффективные современные лекарства оказываются бессильны. Поэтому говорить о том, что организм не справляется с лекарствами, нельзя, отметил специалист.

Источник 5-tv.ru ранее сообщил, что организм фигуриста Костомарова не справляется с большим количеством получаемых лекарств. У спортсмена начала отказывать часть печени. Врачи предполагают, что в случае необратимых изменений, ее надо будет восстанавливать.