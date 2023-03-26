Кто смеется последним: Пушков припомнил Байдену его иронию насчет союза России, Китая и Ирана

Сенатор заметил, что США пожинают плоды вызова, который бросили сами себе.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков припомнил президенту США Джо Байдену его насмешку над представителями РФ, прозвучавшую много лет назад. Американский лидер, будучи на тот момент сенатором, иронизировал на тему сближения Москвы и Пекина. Но теперь, когда партнерские отношения двух стран вышли на новый уровень, Вашингтону «не до смеха», написал Пушков в своем Telegram-канале.

«В 1999 году Байден не без рисовки рассказал о рассмешившем его разговоре с представителями России, которые пригрозили „задружиться с Китаем“, если Запад продолжит экспансию НАТО на восток, к российским границам. Еле сдерживаясь, по его собственным словам, Байден ответил: „Успехов в этом, парни! Если не выйдет с Китаем, попытайтесь с Ираном“ Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем», — отметил он.

Пушков добавил, что нынешние дипломатические отношения Москвы с Пекином в Штатах называют «главным вызовом». Самое время иронизировать России: сами посоветовали — сами и создали такой вызов. Вашингтону, по мнению российского сенатора, пора признать и свою долю влияния в сложившейся политической обстановке. И наблюдать, в том числе, за событиями после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в столице РФ.

Стоит отметить, Джо Байден до сих пор не признает факты. По итогам визита Цзиньпина в Москву он заявил, что сближение РФ и Китая «сильно преувеличено». И добавил, что США гораздо более успешны в формировании альянсов. Однако другие крупные американские политики с лидером не согласны.

Так, экс-глава ЦРУ Майк Помпео, который во времена президентства Дональда Трампа был госсекретарем, назвал сотрудничество России и Китая ошибкой администрации Байдена. Подчеркнул также, что на прежнем посту вместе с многочисленными коллегами всеми силами отводил Москву от Пекина, а теперь они ведут себя, «как пара лучших друзей». И это создает «чрезвычайные риски» для Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как историческая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина может отразиться на будущем всего мира.