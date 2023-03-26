Неизлечимо больная 88-летняя Валентина Талызина призналась, что ищет сиделку

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина сообщила, что ищет сиделку, так как не справляется с бытом самостоятельно. Звезде театра 88 лет, три года назад у нее диагностировали полинейропатию, из-за болезни у звезды театра и кино отказали ноги. Несмотря на возраст и недуг, она продолжает активно работать, но нуждается в помощи. Как рассказала Талызина журналистам, отбор кандидаток на должность помощницы будет строгим.

Пока поиски сиделки не увенчались успехом. Актриса боится, что ей попадется какая-нибудь аферистка, ведь недавно одну из ее подруг обокрала домработница. Поэтому пожилая знаменитость составляет досье на каждую желающую трудоустроиться. Она крайне недоверчива и готова тратить время и силы на проверку всей подноготной, лишь бы не попасться на удочку мошенников.

«Мне воровок не надо. Надо паспорт брать. Смотреть, где жила, где прописана, кем работала. Всю ее распотрошить. Мне нужна честная, чистая и немногословная», — призналась актриса.

Валентина Талызина больна полинейропатией уже несколько лет, но диагноз ей поставили относительно недавно. Долгое время, по словам актрисы, врачи не могли определить, что за недуг на нее напал, поэтому сейчас ее состояние плачевно. На сцене актриса порой работает в кресле, но чаще всего она ходит с тростью. Кроме того, в конце января у нее случился приступ — упала в обморок во время празднования своего дня рождения.

Бригада скорой помощи тогда привела Талызину в чувство, но от госпитализации она отказалась. По словам звезды, плохо ей стало из-за перемен в погоде, но вскоре состояние нормализовалось, и лечение не потребовалось. Артистка редко жалуется прессе на здоровье и оптимистично относится к возрастным проблемам, не позволяя недугам выбить ее из профессии и привычного образа жизни.

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