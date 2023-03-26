Власти назвали число пострадавших при взрыве в Тульской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 70

Службы ведут работу на месте для выяснения обстоятельств инцидента.

Власти назвали число пострадавших при взрыве в Тульской области

Фото: 5-tv.ru

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В городе Киреевске под Тулой, где прогремел мощный взрыв, пострадали в общей сложности три человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В пресс-службе губернатора региона Александра Дюмина информацию подтвердили.

Днем 26 марта местные жители сообщили о взрыве на территории частного дома в жилом секторе в Тульской области. Воронка была обнаружена на придомовом участке на улице Дорожников. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия спустя девять минут. Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте.

«Еще одна пострадавшая доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — прокомментировали в пресс-службе региона.

Также известно, что третий человек обратился в больницу самостоятельно. Ранее стало известно, что двое пострадавших получили осколочные ранения. В результате инцидента также пострадали три жилых дома и четыре хозяйственные постройки, находящиеся в зоне поражения.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. Александр Дюмин лично координирует работу всех задействованных структур в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент сильнейшего взрыва в Тульской области.

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