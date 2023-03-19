Появилось видео беспилотника, упавшего в Тульской области
Предположительно, дрон без опознавательных знаков прилетел с украинской стороны.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
Появились кадры с места падения беспилотника в Тульской области. Видео дрона опубликовали URA.RU. Известно, что к головной части аппарата был прикреплен лист бумаги с надписью «600 км», что может обозначать дальность полета дрона.
Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе губернатора региона, упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности был обнаружен 19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. Аппарат нашли в поле, вдали от жилых домов.
Уточняется, что дрон достаточно крупный, с размахом крыльев около трех метров. В комитете по региональной безопасности утверждают, что дрон однозначно не российский, возможно, украинский. Причиной падения БПЛА, предположительно, стало столкновение с деревьями или линиями электропередачи.
Также сообщается, что жертв и разрушений в результате падения аппарата нет. На месте происшествия работают оперативные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что говорят в мире об инциденте с упавшим в Черное море американским беспилотником.
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