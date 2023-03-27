Политолог раскрыл подлинные мотивы участия Китая в разрешении кризиса на Украине

Эксперт рассказал, чего на самом деле хочет добиться Пекин своим участием в разрешении украинского кризиса.

Руководство Китая хочет играть роль миротворца в разрешении конфликта на Украине и занимать нейтральную позицию с учетом собственных национальных интересов.

Таким мнением поделился с журналистом ТАСС руководитель отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Борис Гуселетов.

«Китай на самом деле всегда и во всех своих инициативах преследует в первую очередь свои интересы. Его собственные интересы сегодня — выглядеть миротворцем», — рассказал Гуселетов.

«Си Цзиньпин начал свой третий срок, и для него очень важно заявить мировому сообществу о позиции именно такого миротворца», — добавил эксперт.

Как уточнил ученый, подобную позицию Пекин занимает и касательно Ближнего Востока, и «во многих других ситуациях».

Ранее 5-tv.ru писал, как Песков объяснил незапланированно долгое общение Путина и Си Цзиньпина в Москве.