Политолог раскрыл подлинные мотивы участия Китая в разрешении кризиса на Украине
Политолог Гуселетов: КНР руководствуется личными целями, предлагая мирный план по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Guenter Fischer
Эксперт рассказал, чего на самом деле хочет добиться Пекин своим участием в разрешении украинского кризиса.
Руководство Китая хочет играть роль миротворца в разрешении конфликта на Украине и занимать нейтральную позицию с учетом собственных национальных интересов.
Таким мнением поделился с журналистом ТАСС руководитель отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Борис Гуселетов.
«Китай на самом деле всегда и во всех своих инициативах преследует в первую очередь свои интересы. Его собственные интересы сегодня — выглядеть миротворцем», — рассказал Гуселетов.
«Си Цзиньпин начал свой третий срок, и для него очень важно заявить мировому сообществу о позиции именно такого миротворца», — добавил эксперт.
Как уточнил ученый, подобную позицию Пекин занимает и касательно Ближнего Востока, и «во многих других ситуациях».
Ранее 5-tv.ru писал, как Песков объяснил незапланированно долгое общение Путина и Си Цзиньпина в Москве.
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