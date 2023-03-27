«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 764

Умершая блогер Надежда Мелешко заранее написала прощальный пост

«Больше не больно»: умершая блогер Мелешко заранее попрощалась с поклонниками

Фото: Instagram* / nadyameleshko

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость продолжала трудиться и сохранять позитивный настрой, несмотря на рак.

Скончавшаяся от рака блогер Надежда Мелешко незадолго до смерти написала трогательный прощальный пост, в котором рассказала о своей жизни. Она попросила близких опубликовать этот текст в день ее ухода из жизни.

«Моя душа где-то далеко и мне больше не больно. Знаете, я прожила такую славную жизнь. В ней было столько чуда, удивительных людей, настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба», — написала Мелешко.

Надежда упомянула и о болезни. О раке молочной железы она узнала в 2019 году. Тогда у блогера диагностировали самую агрессивную форму, была уже третья стадия. Однако знаменитость продолжала бороться за свою жизнь, работала и сохраняла позитивный настрой.

В конце письма Мелешко призналась, что уходит в мир иной с огромной тоской в душе. Ведь всегда желала жить и ей всегда было мало дней.

«Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность за все, что было, за все, что смогла оставить после себя», — заключила блогер.

Надежда Мелешко была 15 лет замужем за хоккеистом Дмитрием. В семье родились двое сыновей — Илья и Владислав. Старший проявляет интерес к науке и политике, младший увлекается живописью и спортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в жизни писательницы Дарьи Донцовой случилось горе — умер от онкологии муж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:39
Плавучий ресторан почти затонул в Петербурге — фото
8:27
«Я не боюсь»: Ефим Шифрин отметил день рождения с Татьяной Васильевой
8:16
Полянский заявил о нарушении украинцами законов войны и жестоком обращении с пленными
8:04
В Нижнем Новгороде открыли нелегальную автозаправку под окнами жилых домов
7:52
«Это понять может только мать»: реальные истории женщин, у которых украли ребенка
7:41
Гоша из «Универа» решил накачать мышцы: «Кулаки у меня — как палкой бью»

Сейчас читают

Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 27 марта
Герои не спят: российский сержант разгромил три танка и сорвал наступление ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео