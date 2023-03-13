«Тихо заснул»: Дарья Донцова похоронила умершего от рака мужа

Супруги прожили вместе 40 лет. Александру Донцову было 73 года.

Дарья Донцова потеряла мужа, с которым прожила 40 лет. В минувшие выходные писательница проводила Александра Ивановича Донцова в последний путь. На церемонии также присутствовали дети пары, родственники и близкие друзья.

Согласно информации, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов скончался после продолжительной болезни в возрасте — 73 лет. Мужчине поставили диагноз — рак кишечника.

Примечательно, что Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Дарьи Донцовой — Прим. ред.) пережила онкологию, четыре операции и делала химиотерапию 18 раз. Ей поставили диагноз — рак молочной железы еще в 1997 году. Свои книги она называла «таблетками от депрессии», к которым страсть к которым ей приучил муж. В одном из интервью Донцова признавалась, что однажды он принес ей в палату блокнот и ручку и заставил писать. С тех пор — она не оставляет свое любимое ремесло.

В своем блоге в Instagram* Донцова поблагодарила неравнодушных подписчиков за молитвы и рассказала, что ее муж ушел из жизни безболезненно и тихо.

«Александр Иванович за 15 минут до того, как уйти ко Господу, соборовался, причастился, а потом просто тихо заснул! Господь даровал Александру Ивановичу именно такую кончину», — написала писательница в личном блоге.

Фото: Instagram* / dontsova_official

Также писательница рассказала, что они ни на минуту не оставляли мужа и отца одним. Рядом с кроватью стояли дети, которые помогали отцу до конца, а потом взяли все необходимые хлопоты.

«Низкий поклон Отцу Владимиру Настоятелю Храма Св. Татианы при МГУ и регенту хора Марии, в этом Храме отпевали Александра Ивановича», — написала Донцова.

70-летняя Донцова отметила, что все эти дни рядом с ней находятся близкие и друзья.

«Огромная благодарность нашему сердечному другу Иеромонаху отцу Аристарху, который приехал из Николо-Пешношского мужского монастыря, дабы сослужить отцу Владимиру, а потом сказать прощальное слово», — добавила автор детективов.

Александр Донцов — был третьим мужем знаменитости. Они сыграли свадьбу в 1983 году, а через три года у них родилась дочь Мария. Также у Дарьи есть пасынок Дмитрий, сын Александра от предыдущего брака. И четыре внука.

О трагичном диагнозе своего мужа Дарья рассказала только в 2021 году. Для нее это был шок, рассказывала она в одной из телепередач. Ведь только она сама вылечилась, как заболел ее самый близкий человек.

По ее словам, Александр до конца был оптимистичен и подбадривал жену, хотя ему пришлось перенести больше семи курсов химиотерапии. Супруги надеялись, что смогут победить страшную болезнь, но она оказалась сильней.

Ранее 5-tv.ru, почему Донцова не пишет в романах про свою семью. Автор детективных романов перестала упоминать в книгах своих родственников после несчастного случая.

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