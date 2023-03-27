«Серебряный кит» пошел ко дну: подробности затопления плавучего ресторана в Петербурге

Развлекательный комплекс построили в 2001 году, но за более чем 20 лет он так и не нашел пристанища.

«Серебряный кит» пошел ко дну. В Петербурге тонет плавучий ресторан у набережной Невы. На месте происшествия работают спасатели.

Это далеко не первый скандал, связанный с дебаркадером. Плавучий развлекательный комплекс построили еще в 2001 году. Но за два десятилетия он так и не нашел себе пристанища. Сначала от него отказались москвичи, а потом истек срок аренды и у набережной Невы. Фактически он не проработал ни дня. В прошлом году «Серебряного кита» выставили на продажу. Но покупателей он может так и не дождаться.