Два мигранта на дельтаплане парализовали работу аэропорта во Флориде

Два мигранта парализовали работу международного аэропорта во Флориде. Они прилетели в США с Кубы на дельтаплане и решили садиться прямо на полосу для больших лайнеров.

Посадка была не очень удачной, летательный аппарат получил небольшие повреждения, но экипаж остался в целости и сохранности. Правда, до конца свою миссию нелегалы так и не выполнили. Путешественников сразу же задержали пограничники.