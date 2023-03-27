Два мигранта на дельтаплане парализовали работу аэропорта во Флориде

Эфирная новость 23

Нелегалы из США сели прямо на полосу, предназначенную для больших самолетов. Однако их путешествие там и закончилось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Два мигранта парализовали работу международного аэропорта во Флориде. Они прилетели в США с Кубы на дельтаплане и решили садиться прямо на полосу для больших лайнеров.

Посадка была не очень удачной, летательный аппарат получил небольшие повреждения, но экипаж остался в целости и сохранности. Правда, до конца свою миссию нелегалы так и не выполнили. Путешественников сразу же задержали пограничники.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Мощный взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле
13:06
Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе
13:04
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции
13:01
Студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета
12:59
Два мигранта на дельтаплане парализовали работу аэропорта во Флориде
12:51
Лидера группы «Ногу свело!» не будут штрафовать за дискредитацию ВС РФ

Сейчас читают

«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
«Правительству стоит задуматься»: почему Израиль накрыло волной протестов и что будет дальше
«Запад испугался»: зачем ЕС настаивает на встрече Си Цзиньпина и Зеленского
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео