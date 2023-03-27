«Мой любимый мужчина»: Рита Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 89

Рита Дакота проводит отпуск с бывшим мужем Владом Соколовским

«Мой любимый мужчина»: Рита Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица развелась с Владом Соколовским в 2018 году из-за измены. Что заставило бывших супругов воссоединиться?

Певица Рита Дакота проводит отпуск с экс-супругом Владом Соколовским. Фотографией с совместного отдыха она поделилась на своей странице в социальных сетях. Правда, в отпуск они отправились не вдвоем — на фото присутствует также нынешний избранник Дакоты, новая жена Соколовского и два ребенка.

«На фото я, мой любимый мужчина, мой бывший муж, наш с ним ребенок, новая жена бывшего мужа и их ребенок», — написала певица под фотографией.

Она отметила, что снимок может вызвать разные эмоции, особенно у тех, кому известна причина ее развода с Соколовским. В 2018 году супруги со скандалом расстались из-за постоянных измен со стороны артиста.

Дакота думала, что никогда не сможет простить бывшего мужа, но спустя время нашла в себе силы сделать это. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают связь ради общей дочери. Певица призналась, что очень благодарна себе за то, что смогла простить Соколовского и двигаться дальше.

«Спасибо тебе, Рита из прошлого, за то, что выбрала тогда личностный и духовный рост вместо любых других вариантов», — высказалась артистка.

Влад Соколовский счастлив в браке с Ангелиной Сурковой, однако не перестает принимать участие в воспитании дочери Мии от предыдущего брака. В свою очередь Рита Дакота состоит в отношениях с блогером Федором Белогаем больше двух лет. По словам певицы, между ними полная идиллия и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Риты Дакоты относился к ее новому возлюбленному

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