Состояние госпитализированного Романа Костомарова начало улучшаться

Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается. Об этом сообщил хореограф Илья Авербух. По его словам, ситуация начала выравниваться. Несколько дней назад фигурист даже записал ему голосовое сообщение.

«В голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, что сейчас „меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята“», — рассказал Авербух во время открытия конкурса «Большая перемена».

Недавно Костомарову вновь провели операцию по зачистке тканей на руках. Также врачи почистили спортсмену часть трахеостомы, чтобы в критической ситуации была возможность снова подключить Костомарова к аппарату ИВЛ.

Кроме того, на днях появилась информация, что у спортсмена начала отказывать печень. Это связано с большим количеством получаемых лекарств. Тем не менее состояние фигуриста сейчас не вызывает опасений врачей.

Роман Костомаров находится в больнице с начала января. Его госпитализировали с пневмонией, которая стремительно прогрессировала и привела к ряду осложнений. Из-за начавшегося некроза фигуристу ампутировали стопу на одной ноге и кисти рук, также после операций Костомаров перенес два инсульта. Спустя время врачи поменяли схему лечения, и состояние спортсмена стабилизировалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что реаниматолог высоко оценила шансы на выживание Костомарова.