Мощный взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

Информации о количестве жертв или пострадавших пока не поступало.

Мощный взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле

Фото: www.globallookpress.com / Saifurahman Safi

Читайте нас в: Дзен Новости

У здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал 1TV News.

Известно, что инцидент был зафиксирован неподалеку от здания городской администрации. Информации о жертвах пока нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Представители местной администрации, которые были назначены движением «Талибан*», ситуацию никак не прокомментировали.

Сильнейший взрыв у здания МИД Афганистана ранее прозвучал в начале года. В январе в результате происшествия погиб 21 человек. Среди жертв были работники ведомства. В МИД РФ отреагировали на случившееся и осудили террористические акты в Кабуле.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный взрыв произошел на химзаводе в США.

*— организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.45
0.14 82.39
-0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
Мощный взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле
13:06
Москвичей предупредили о «барическом лобзике» на этой неделе
13:04
В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции
13:01
Студентка в Москве умерла после применения препарата для повышения иммунитета
12:59
Два мигранта на дельтаплане парализовали работу аэропорта во Флориде
12:51
Лидера группы «Ногу свело!» не будут штрафовать за дискредитацию ВС РФ

Сейчас читают

«Чтобы жила моя Россия» — SHAMAN о новом туре, костюмах, семье и судьбе
«Правительству стоит задуматься»: почему Израиль накрыло волной протестов и что будет дальше
«Запад испугался»: зачем ЕС настаивает на встрече Си Цзиньпина и Зеленского
Как многодетная семья может получить деньги от государства?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео