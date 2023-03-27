Мощный взрыв прогремел у здания МИД Афганистана в Кабуле

У здания Министерства иностранных дел Афганистана в Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал 1TV News.

Известно, что инцидент был зафиксирован неподалеку от здания городской администрации. Информации о жертвах пока нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Представители местной администрации, которые были назначены движением «Талибан*», ситуацию никак не прокомментировали.

Сильнейший взрыв у здания МИД Афганистана ранее прозвучал в начале года. В январе в результате происшествия погиб 21 человек. Среди жертв были работники ведомства. В МИД РФ отреагировали на случившееся и осудили террористические акты в Кабуле.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный взрыв произошел на химзаводе в США.

*— организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.