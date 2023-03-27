Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян

Российский лидер Владимир Путин приказал до начала мая подготовить проект документа, предусматривающего цифровое удостоверение вместо паспорта. Инициатива опубликована на сайте Кремля.

«Правительству России подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа <…>, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности <…> вместо документов, удостоверяющих личность гражданина РФ», — говорится в поручении.

В том числе до 1 мая глава государства велел упростить использование Fan ID гражданами России. В первую очередь это коснется несовершеннолетних, людей пенсионного возраста и россиян с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что Fan ID — это карта болельщика. Она нужна для посещения футбольных матчей.

К слову, в начале марта Путин подписал указ об особом порядке проведения сделок с рядом определенных российских ценных бумаг, которые были приобретены у недружественных нерезидентов после 1 марта прошлого года и определены на счет в отечественном депозитарии.

Указ главы государства регламентирует порядок сделок с бумагами в случае перехода прав собственности на активы, их передачу в залог или доверительное управление. Новое правило обязывает одобрять подобные сделки российский Центробанк или правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Также в январе стало известно, что президент России позволил ряду масштабных компаний при принятии решений не рассматривать голоса акционеров из недружественных государств. Этот пункт касается организаций в сфере машиностроения, экономики, торговли с иностранным участием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин разрешил недружественным странам погашать долги за газ валютой.