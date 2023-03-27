Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Прежде всего новое правило касается детей, пенсионеров и инвалидов.

Путин велел упростить использование Fan ID для некоторых россиян

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Российский лидер Владимир Путин приказал до начала мая подготовить проект документа, предусматривающего цифровое удостоверение вместо паспорта. Инициатива опубликована на сайте Кремля.

«Правительству России подготовить совместно с ФСБ России и МВД России и представить проект указа <…>, устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности <…> вместо документов, удостоверяющих личность гражданина РФ», — говорится в поручении.

В том числе до 1 мая глава государства велел упростить использование Fan ID гражданами России. В первую очередь это коснется несовершеннолетних, людей пенсионного возраста и россиян с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что Fan ID — это карта болельщика. Она нужна для посещения футбольных матчей.

К слову, в начале марта Путин подписал указ об особом порядке проведения сделок с рядом определенных российских ценных бумаг, которые были приобретены у недружественных нерезидентов после 1 марта прошлого года и определены на счет в отечественном депозитарии.

Указ главы государства регламентирует порядок сделок с бумагами в случае перехода прав собственности на активы, их передачу в залог или доверительное управление. Новое правило обязывает одобрять подобные сделки российский Центробанк или правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями.

Также в январе стало известно, что президент России позволил ряду масштабных компаний при принятии решений не рассматривать голоса акционеров из недружественных государств. Этот пункт касается организаций в сфере машиностроения, экономики, торговли с иностранным участием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин разрешил недружественным странам погашать долги за газ валютой.

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