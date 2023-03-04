Путин изменил порядок покупки ценных бумаг

|
Иван Обухов
Иван Обухов 25

Путин подписал указ о сделках с купленными у недружественных нерезидентов ценными бумагами

Путин изменил порядок покупки ценных бумаг

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Разрешение на ряд сделок будет выдавать надзорный орган.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об особом порядке проведения сделок с некоторыми отечественными ценными бумагами, которые были куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года и зачислены на счет в отечественном депозитарии.

Указ президента регламентирует порядок сделок с бумагами, если это приводит к переходу права собственности на активы, их передачу в залог или доверительное управление.

Согласно новому правилу, обнародованному на интернет-портале правовой информации, одобрять такие сделки будет российский Центробанк или правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Ранее 5-tv.ru писал, какие последствия ожидают предприятия, срывающие выполнение государственного оборонного заказа.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

1:13
«Состояние стабильное»: как чувствует себя Федор из Брянской области?
0:55
В Белом доме заявили о существовании Российской Народной Республики
0:40
Стало известно, что Джо Байдена прооперировали
0:23
Путин изменил порядок покупки ценных бумаг
0:10
В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение к аборту
23:52
Разбитые сердца и море слез: как американские звезды хайпуют

Сейчас читают

«Били по окнам»: жители села Любечане вспоминают нападение украинских боевиков
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
«Он у меня главный защитник»: мама 10-летнего Федора рассказала о его подвиге под Брянском
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица