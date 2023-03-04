Путин изменил порядок покупки ценных бумаг

Разрешение на ряд сделок будет выдавать надзорный орган.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об особом порядке проведения сделок с некоторыми отечественными ценными бумагами, которые были куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года и зачислены на счет в отечественном депозитарии.

Указ президента регламентирует порядок сделок с бумагами, если это приводит к переходу права собственности на активы, их передачу в залог или доверительное управление.

Согласно новому правилу, обнародованному на интернет-портале правовой информации, одобрять такие сделки будет российский Центробанк или правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.

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