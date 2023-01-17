Путин разрешил некоторым компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

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Рита Миронова
Рита Миронова 44

Новый указ глава государства подписал сегодня.

Путин разрешил некоторым компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент РФ Владимир Путин разрешил некоторым крупным отечественным компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран при принятии решения. Правило распространяется на организации в сфере экономики, машиностроения, торговли с иностранным участием. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Компании, на которые распространяется данное право, должны соответствовать ряду критериев. Один из них — против владельцев или бенефициаров другими странами либо международными организациями должны быть введены санкции», — сказано в документе.

Также у иностранцев, связанных с недружественными государствами, есть доли в уставном капитале компании не более 50%.

Президент принял такое решение из-за действий США и ряда других стран, которые противоречат международному праву. Пользоваться данным порядком российские компании смогут до 31 декабря 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил кабмину увеличить зарплаты россиян и сделать занятость полной.

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