С кем и о чем говорил: зачем Зеленский ездил на подконтрольную Киеву часть Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 923

Украинский лидер вместе с гендиректором МАГАТЭ посетили Днепровскую ГЭС.

С кем и о чем говорил: зачем Зеленский ездил на подконтрольную Киеву часть Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Глава Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом на подконтрольную киевскому режиму часть Запорожской области. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

«Передовые позиции. Имею честь быть тут», — прокомментировал свою поездку лидер Незалежной и подкрепил публикацию видеозаписью с солдатами ВСУ.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси рассказал, что украинский президент посетил Днепрогэс в Запорожье. В своем аккаунте в Twitter он уточнил, что Зеленский показал ему недавние повреждения на плотине.

Гросси в своем посте добавил, что Днепровская ГЭС — неотъемлемая часть системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ЕС настаивает на встрече Си Цзиньпина и Зеленского.

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