«Запад испугался»: зачем ЕС настаивает на встрече Си Цзиньпина и Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 658

Политолог Кошкин: Зеленскому нужны переговоры с Си Цзиньпином для затягивания конфликта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Визит Си Цзиньпина в Москву

Сближение России и Китая для США намного опаснее украинского кризиса. Неужели Вашингтон стремится переманить Пекин на свою сторону?

После визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию европейские политики начали заманивать его на Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Политолог Андрей Кошкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru оценил перспективы подобной встречи и рассказал, кому на самом деле нужны китайско-украинские переговоры.

«Надо четко понимать, что весь Запад испугался встречи между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве в формате государственного приема», — отметил эксперт.

По словам Кошкина, многие авторитетные личности, среди которых экс-советник президента США Джон Болтон и бывший госсекретарь Майк Помпео, назвали факт российско-китайской встречи выстраиванием оси «Москва-Пекин», которая для США намного опаснее украинского кризиса.

«Политический и дипломатический бомонд коллективного Запада во главе с Вашингтоном сейчас задумался как попытаться нивелировать вот это событие в мире политическом. И вдруг одно из направлений — это заставить Китай встретиться с Зеленским, уговорить Си Цзиньпина занимать нейтральную позицию», — прокомментировал политолог.

Собеседник 5-tv.ru добавил, что Китай сегодня выходит на мировую арену с политико-дипломатическими предложениями и проявляет себя успешным стабилизирующим отношения лидером. Об этом свидетельствует подписание в Пекине соглашений между «заклятыми врагами» — Саудовской Аравией и Ираном. Сейчас же, считает политолог, Китай в Европе показывает свои стремления и возможности попытаться урегулировать конфликт, созданный США вокруг Украины.

«Вот США — которые создали этот конфликт, которые его затягивают — сейчас и настаивают на встрече Зеленского и Си Цзиньпина, чтобы продолжать магистральную линию на затягивание этого конфликта. Будут ли встречаться? Дело в том, что Китай не отрицает, что они готовы работать. Но будет ли то, что он (Зеленский — Прим. ред.) встретится с Си Цзиньпином — это вопрос», — поделился мнением Кошкин.

В заключение политолог объяснил, что Зеленский из возможного диалога с Си Цзиньпином хочет лишь выжать то, что ему поставили в качестве задачи в Вашингтоне. А именно — заморозить процесс сближения КНР и РФ. По словам Андрея Кошкина, ЕС, США и Зеленскому переговоры нужны, чтобы вставить палки в колеса российско-китайским отношениям и устранить возможность мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о безопасности сотрудничества РФ и Китая для Запада.

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