Не по плану: шокирующие подробности смерти студентки медвуза из-за «капельниц красоты»

По данным правоохранителей, препарат несчастная купила у блогера. Возбуждено уголовное дело. Кто истинный виновник трагедии?

В загадочной смерти студентки Сеченовского университета разбираются следователи и Росздравнадзор. Девушка, еще не окончившая вуз, называла себя врачом и раздавала советы своим подписчикам в соцсетях. Однако сама отравилась собственноручно приготовленным медицинским раствором, который вколола не только себе, но и своему возлюбленному — одному из основателей «СберМегаМаркета». Причем препарат, на основе которого все делалось, в общем-то бесполезен. По словам врачей, у него нет качественно проведенных клинических исследований. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин разбирался в истории.

Она смело называла себя врачом, хотя еще даже не окончила академию. Активно продвигала правильное питание и учила клиентов следить за здоровьем, но в итоге не уследила за своим.

«Самый простой способ очистить организм от шлаков и токсинов: ежегодно выпивать детокс-воду», — это один из последних советов, который начинающий нутрициолог опубликовала в своем аккаунте.

Накануне, 27 марта, модель, студентка и блогер 22-летняя Анна Коляда умерла в реанимации столичной больницы, где вместе со своим сожителем — руководителем крупнейшего онлайн-гипермаркета Дмитрием Жулиным — пролежали почти две недели. Диагноз — отравление медикаментами.

«Следователи установят препарат, который использовала потерпевшая, а также его доброкачественность. Назначена судебная экспертиза», — прокомментировала дело старший помощник руководителя СУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Пока следователи не дают развернутых комментариев. В этой истории слишком много вопросов. Известно лишь, что за несколько часов до госпитализации Анна Коляда прокапала себе и возлюбленному иммуностимулятор, после чего пара поехала в аэропорт. Но так и не улетела. Обоим внезапно стало плохо.

«Они отсюда уезжали бодрые, красивые, хорошие. На две недели поехали покататься. Через четыре часа, как говорит мой сменщик, какая-то машина привозит их вещи. Что случилось? Может, задержали, еще чего. Дима часа через три позвонил и сказал: «Мы в больнице», — рассказала консьерж дома, где проживала пара.

Предварительно, парочка решила полечиться раствором одного препарата. Рассчитывали укрепить иммунитет перед поездкой за границу. Препарат известный. Продается во многих аптеках, но только по рецепту.

«Его назначает врач. Врач смотрит: показан вам этот препарат или не показан, как его назначают, схему, выписывает рецепт, вы идете в аптеку, аптека рассказывает на основании того, как его потреблять, с чем он совместим, как его хранить», — объяснили в одной из аптек.

Данный препарат производит японская компания, а поставляет его в Россию одна из московских фармацевтических корпораций. Мы позвонили в компанию, но от комментариев там отказались. Тогда мы пришли в офис, но там с нашей съемочной группой общаться не стали.

По одной из версий, Анна Коляда ввела себе и сожителю протухший раствор. Девушка, которая называет себя врачом, якобы приготовила капельницы 10 марта, но ввела их почему-то только через три дня. Что очень странно, ведь она будучи студенткой пятого курса медакадемии должна была прекрасно знать, что препарат к этому времени мог просто испортиться.

«Раствор, который был приготовлен в домашних условиях, туда попала инфекция. Это биологический препарат. Там содержатся компоненты, на которых очень хорошо растут микробы. По сути, получился питательный субстрат для микробов», — пояснил аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Как бы банально не звучало, но бесконтрольное вмешательство в иммунитет может его не укрепить, а убить. Одни покупают подобные препараты по назначению врача, другие — самостоятельно. Якобы для профилактики. Кому-то везет и препарат, действительно, дает эффект, а кому-то, наоборот, становится только хуже.

«Дополнительная стимуляция, дополнительные чистки печени, на которые пошла мода, на самом деле нормальному здоровому человеку не нужны. Если есть необходимость, то нужно сделать чекап, то есть сделать анализы, провести обследование, поставить диагноз и только на основании этого доктор должен назначить капельницы», — объяснила руководитель медицинской клиники Татьяна Баллирано.

Что все-таки стало причиной смерти топ-модели: халатность в обращении с иммуностимулятором или же не качественный товар? Ответ на этот вопрос станет известен только после результатов экспертизы. Что касается здоровья топ-менджера известной российской компании, то его состояние стало заметно лучше. Врачи прогнозируют, что Дмитрий Жулин скоро сможет вернуться домой.