«Мне нужно строить семью»: Африкантова попросила изменившего мужа дать ей развод

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Экс-участница «Дома-2» Африкантова призвала Капаклы дать ей развод

«Мне нужно строить семью»: Африкантова попросила изменившего мужа дать ей развод

Фото: Instagram* / marina_afrika

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Звезда «Дома-2» спустя чуть более месяц после предательства любимого супруга начала возвращаться к привычной жизни. Она не намерена долго ходить в одиночках, но и поступать как Капаклы не спешит.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова, застукавшая чуть более месяца назад супруга Романа Капаклы в одной постели с подругой Татьяной Мусульбес, поплакав и пообщавшись с психологом, решила развестись. Женщина подала заявление на сайте «Госуслуги», но подтверждения пока так и не получила. Поэтому в социальной сети она обратилась к Капаклы с требованием дать развод.

«Рома, подтверди развод! Мне тоже нужно строить семью. Как порядочная девушка, я не люблю начинать новые отношения, находясь в браке», — написала Африкантова.

Африкантова сейчас находится в Дубае, а ее пока еще законный супруг после скандала и поднятой в социальной сети шумихи улетел на Бали. Там же находится и Мусульбес. Первое время пара не подтверждала отношения, надеясь, что о ситуации забудут. Но недавно Капаклы признался — он влюблен в Мусульбес и сейчас счастлив. Таким он себя не ощущал уже много лет.

При этом, по его словам, измены никакой не было. Он с Мусульбес не спал, но начал засматриваться после того, как понял — отношения с Африкантовой заканчиваются. По его признанию, их семья распалась из-за большой разницы в возрасте. Африкантова старше мужа на 11 лет. Она подавляла любимого. Капаклы также сообщил, что готов к детям, однако его бывшая возлюбленная, видимо, не разделяла его желание. Сама же Африкантова рассказала — детей в браке не было из-за того, что она была не уверена в финансовой стабильности мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота улетела в отпуск с бывшим мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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