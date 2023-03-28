Все по уму: расходы на умные счетчики хотят включить в тарифы ЖКХ

Эфирная новость 73

Минстрой предложил включить установку счетчиков в тарифы на ЖКУ

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Современные технологии сделают расчеты более прозрачными.

Расходы за установку умных счетчиков на воду и тепло предлагают включить в коммунальные платежки.

Как выяснили «Известия», вопрос уже проработал Минстрой. Переход на новые приборы учета в жилых домах должен начаться в 2027 году, в нежилых — на два года раньше.

По оценкам экспертов, умные счетчики не только сэкономят потребителям время. Но и сделают расчеты более прозрачными и точными — так как передают данные автоматически.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.57
0.12 82.29
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:04
«Тащил меня по полу»: Африкантова раскрыла страшные тайны брака с Капаклы
8:51
Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 28 марта
8:47
Академия художественной гимнастики «Небесная грация» принимает гостей из Казахстана
8:37
Отсудил у дочки ради жены: Мамаев подарил избраннице роскошную виллу на Бали
8:25
Россия больше не будет предлагать СБ ООН международное расследование теракта на «Северных потоках»
8:13
Балмашева показала посиневшего сына сразу после тяжелых родов: «Обмотало пуповиной»

Сейчас читают

Необходимое и достаточное: что произошло в России и вокруг нее к утру 28 марта
Актеры из Донбасса собирают аншлаги в Москве и Петербурге: «Это востребовано»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
"Уеду из Москвы": Ручка из "Блестящих" отменила пышные торжества по случаю дня рождения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео