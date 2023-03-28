Все по уму: расходы на умные счетчики хотят включить в тарифы ЖКХ
Минстрой предложил включить установку счетчиков в тарифы на ЖКУ
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru
Современные технологии сделают расчеты более прозрачными.
Расходы за установку умных счетчиков на воду и тепло предлагают включить в коммунальные платежки.
Как выяснили «Известия», вопрос уже проработал Минстрой. Переход на новые приборы учета в жилых домах должен начаться в 2027 году, в нежилых — на два года раньше.
По оценкам экспертов, умные счетчики не только сэкономят потребителям время. Но и сделают расчеты более прозрачными и точными — так как передают данные автоматически.
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