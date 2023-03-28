Байден признался в любви к мороженому, когда говорил о расстреле детей в приходской школе

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 121

Даже после трагедии американский лидер не смог не отметиться странной выходкой. Жителей Нэшвилла, которые пытаются прийти в себя, демократ решил поддержать неуместной шуткой.

Байден признался в любви к мороженому, когда говорил о расстреле детей в приходской школе

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Президент США Джо Байден сделал неожиданное признание во время выступления, посвященного стрельбе в приходской школе в Нэшвилле. Свою речь американский лидер начал с шутки про мороженое, заявив, что обожает это лакомство, сообщает CBS News.

«Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой», — сказал глава государства.

И только затем перешел к теме трагедии, которая в очередной раз потрясла Соединенные Штаты. Он отметил, что пока еще нет точной картины происшедшего — как случилась стрельба и что этому предшествовало. Вместе с этим с этим Байден выразил признательность местным правоохранителям за проявленную оперативность в связи инцидентом и обратился со словами соболезнования к семьям, пострадавшим в результате ЧП.

Как известно, днем ранее, 27 марта, в американском штате Теннесси, на территории школы христиан-пресвитерианцев, произошла стрельба. Ее открыла девушка-подросток, лишив жизни шесть человек: из них трое педагогов и трое детей. Первоначально сообщалось о четырех жертвах трагедии.

Ранее 5-tv.ru показывал фото подозреваемого в стрельбе в церкви Нэшвилла.

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