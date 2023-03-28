Проезд на красный стал причиной двух ДТП с пешеходами в Москве

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Серьезные аварии, участниками которых стали переходившие дорогу москвичи, произошли на западе и северо-востоке столицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Авария, в которой серьезно пострадал пешеход, произошла на западе Москвы. Водитель внедорожника грубо нарушил правила и выехал на перекресток на красный свет. Это привело к столкновению с другой машиной. От удара она отлетела на тротуар и буквально снесла мужчину, который в этот момент переходил дорогу по «зебре». Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

Еще одна авария с участием пешехода произошла на северо-востоке Москвы. Мужчина решил перейти дорогу на красный свет, попал под грузовик и скончался на месте.

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